Минский зоопарк отметит день рождения конным шоу и концертом

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк сегодня масштабно отметит день рождения, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Гости смогут увидеть показательные кормления дикобразов, зубров, рыб, носух, котят оцелотов, волков.

С 10.00 детей откроются игровые зоны, где детям предложат расписать деревянные фигурки, смастерить кукол, повеселиться на аттракционах "Ну, погоди!" и Angry Birds. Будут работать летнее кафе, сувенирные ларьки, организуют катание на лошади и в карете, беспроигрышную лотерею.

Концертная программа с участием цирковой студии "Романтики" и ансамбля "Песняры" начнется в 13.00 и завершится в 14.45. Затем состоится конное шоу, где всадники продемонстрируют мастерство выездки на верховых лошадях и джигитовку (верховая акробатика). Завершит вечер струнный квартет Anima.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции экзотические животные, редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержатся более 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-