"Минсктранс" скорректировал график движения городского транспорта из-за переноса рабочих дней

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минсктранс" временно изменит график движения городского пассажирского транспорта в связи с переносом рабочих дней в апреле 2018 года, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Так, работа городского пассажирского транспорта будет организована 14 и 28 апреля - по графику буднего дня.
15 и 29 апреля троллейбусные маршруты будут работать по графику субботних дней, а автобусные маршруты по графику воскресных дней, за исключением маршрута №32С, работа которого организуется по графику субботы. Движение трамвайных маршрутов будет осуществляться по графику выходного дня.
Работа автобусных и троллейбусных маршрутов 16, 17 и 30 апреля организуется по графику воскресных дней, трамвайных маршрутов - по графику выходного дня.
Более подробная информация о работе городского пассажирского транспорта размещена на сайте ГП "Минсктранс".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4137 BYN
|2.408 BYN
|2.413 BYN
|USD
|1.9593 BYN
|1.957 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4037 BYN
|3.392 BYN
|3.404 BYN