"Минсктранс" скорректировал график движения городского транспорта из-за переноса рабочих дней

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минсктранс" временно изменит график движения городского пассажирского транспорта в связи с переносом рабочих дней в апреле 2018 года, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Так, работа городского пассажирского транспорта будет организована 14 и 28 апреля - по графику буднего дня.

15 и 29 апреля троллейбусные маршруты будут работать по графику субботних дней, а автобусные маршруты по графику воскресных дней, за исключением маршрута №32С, работа которого организуется по графику субботы. Движение трамвайных маршрутов будет осуществляться по графику выходного дня.

Работа автобусных и троллейбусных маршрутов 16, 17 и 30 апреля организуется по графику воскресных дней, трамвайных маршрутов - по графику выходного дня.

Более подробная информация о работе городского пассажирского транспорта размещена на сайте ГП "Минсктранс".-0-