Мисс и мистера Гродно среди детей назовут 30 июня

28 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Самых обаятельных девочку и мальчика определят на конкурсе красоты и талантов "Мини-мисс и мистер Гродно-2018", сообщила корреспонденту БЕЛТА организатор мероприятия Анастасия Комар.

Конкурс красоты для самых маленьких проводится в Гродно во второй раз. Организаторы надеются, что он станет регулярным событием в городской жизни. Первый кастинг состоится 29 апреля, принять участие в нем могут мальчики и девочки от 7 до 12 лет.

"Особенность конкурса в том, что никаких строгих правил и параметров для оценки маленьких моделей нет. И даже внешность в этом конкурсе - не самое главное. Определяющими станут демонстрации творческих способностей и номеров. Дети должны быть обаятельными и талантливыми", - отметила Анастасия Комар.

Перед выходом на сцену ребятам предстоит получить мастер-классы от профессиональных моделей. Они посетят уроки дефиле, а также по хореографии и актерскому мастерству. Для начинающих моделей проведут многочисленные экскурсии и круглые столы.

Кульминацией конкурса станет гала-концерт, запланированный на 30 июня. По его итогам определят обладателя престижного титула и короны. Будут и дополнительные номинации: "Талант", "Интербриллиант", "Топ-модель", "Сладость", "Улыбка", "Принцесса" и "Принц".

Возможно, конкурс шагнет и за пределы Гродно. Заявки на участие уже поступили из районов Гродненской области, а также от представителей Польши и Литвы. Мероприятие пройдет при поддержке Гродненского областного комитета профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.-0-