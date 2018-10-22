Митинг памяти жертв холокоста пройдет в Минске

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в мемориальном комплексе "Яма" сегодня в 12.00 состоится траурный митинг к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В акции примут участие дипломаты, зарубежные гости из Израиля, США, стран Европы, представители крупных еврейских международных организаций, общественных объединений, бывшие узники. В Белорусской государственной филармонии в 18.00 пройдет вечер памяти, организованы тематические кинопоказы и выставки в столичном кинотеатре "Центральный" и музеях города.

Как сообщал ранее журналистам Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко, посетители Национального исторического музея с 23 октября смогут увидеть графические работы художника Меера Аксельрода, объединенные общей темой немецкой оккупации. В Национальном художественном музее пройдет выставка "Памяти Минского гетто". Здесь можно будет увидеть живописные и графические работы, посвященные драматическим событиям. Мероприятия, приуроченные к скорбной дате, пройдут и в школах. Дети смогут пообщаться с бывшими узниками, их родными и близкими, а также очевидцами трагических событий.

В годы Второй мировой войны фашистские оккупанты создали в Минске один из крупнейших в Европе лагерей для уничтожения евреев. К концу октября 1943 года нацисты уничтожили здесь более 100 тыс. евреев.

В 1946 году в Минске в районе ул.Мельникайте и ул.Заславская сооружен мемориальный комплекс "Яма" - в память о евреях, которые были уничтожены гитлеровцами в Минском гетто в годы Великой Отечественной войны. В 2000 году мемориал реконструирован.-0-