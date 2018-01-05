Митрополит Павел отслужит рождественскую литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси отслужит рождественскую литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Такая информация размещена на официальном портале Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

Митрополит Павел 6 января в 17.30 совершит в храме всенощное бдение. В полночь в соборе начнется Божественная литургия, которую также возглавит владыка.

По традиции в рождественский сочельник прихожане собираются в храме и духовно готовятся к встрече одного из величайших христианских праздников - Рождества Христова. В ночь с 6 на 7 января в православных приходах Беларуси обычно служится рождественская литургия, после которой завершается 40-дневный пост.

Праздничное богослужение на Рождество Христово из Свято-Духова кафедрального собора вечером 6 января смогут увидеть зрители телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".-0-