Митрополит Павел отслужит рождественскую литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси отслужит рождественскую литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Такая информация размещена на официальном портале Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.
Митрополит Павел 6 января в 17.30 совершит в храме всенощное бдение. В полночь в соборе начнется Божественная литургия, которую также возглавит владыка.
По традиции в рождественский сочельник прихожане собираются в храме и духовно готовятся к встрече одного из величайших христианских праздников - Рождества Христова. В ночь с 6 на 7 января в православных приходах Беларуси обычно служится рождественская литургия, после которой завершается 40-дневный пост.
Праздничное богослужение на Рождество Христово из Свято-Духова кафедрального собора вечером 6 января смогут увидеть зрители телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".-0-
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