Мясо-молочная компания и агрокомбинат "Дзержинский" поставят в Китай продукции на $35 млн

8 июня, Циндао /Корр. БЕЛТА/. Соглашения о поставке продукции в Китай сегодня в Циндао заключили ЗАО "Мясо-молочная компания" и ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", передает корреспондент БЕЛТА.

Мясо-молочная компания закрепила на бумаге договоренности с корпорацией Cofco Group. Белорусское предприятие поставит в 2018 году в Китай сухого молока на сумму до $30 млн.

Агрокомбинат "Дзержинский" подписал соглашение с компанией Chongqing Valosha Trading. Стоимость отгруженной им в КНР первой партии мяса птицы составит до $5 млн.

Церемония подписания коммерческих контрактов белорусских компаний с китайскими партнерами состоялась в рамках визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Циндао. На мероприятии присутствовали министр экономики Владимир Зиновский, министр иностранных дел Владимир Макей, министр финансов Владимир Амарин и посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.-0-