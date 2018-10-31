Многофункциональное пространство для мастеров индустрии красоты откроется в Минске в декабре

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Dandy Land. Место комфорта" в сфере бытового обслуживания реализуют в Минске, сообщил сегодня журналистам начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Юрий Натычко, передает корреспондент БЕЛТА.

На территории бывших производственных помещений МЗОР по улице Октябрьская, 19 откроется многофункциональное пространство общей площадью около 700 кв.м с высокими потолками, которое объединит восемь операторов и более 70 профессионалов индустрии красоты: барберов, парикмахеров, татуировщиков, мастеров по маникюру, визажистов.

Планируется, что здесь будут проходить семинары, встречи, мастер-классы, профессиональные баттлы, выставки, показы белорусских дизайнеров. Для этого предусмотрен конференц-зал, кроме того, в здании разместится точка общественного питания.

По словам руководителя проекта, обладателя звания "Минчанин года - 2016" Андрея Протопопова, площадка заработает в конце ноября - начале декабря. "Проект направлен на то, чтобы повышать качество бытовых услуг, уровень квалификации белорусских мастеров", - добавил он.-0-