Многофункциональный комплекс на месте "Белэкспо" в Минске построят в 2021 году

4 сентября, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Строительство многофункционального комплекса на месте "Белэкспо" в Минске завершится в 2021 году, сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ольги Верамей, рассматривается вопрос размещения выставочного центра на других площадках города. Определяются параметры объекта, необходимый объем финансирования.

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