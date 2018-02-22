Многопрофильный клинический центр откроют в Минске

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской многопрофильный клинический центр откроют на базе 2-й городской клинической больницы, сообщил журналистам председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко в пресс-центре БЕЛТА.

"После передачи зданий Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси на базе 2-й городской клинической больницы будет сформировано принципиально новое, особое медицинское учреждение - Минский городской многопрофильный клинический центр, включающий в себя стационар и амбулаторно-консультативный отдел", - сказал Сергей Малышко. Максимально будет использоваться научный потенциал кафедр Белорусской медицинской академии последипломного образования и Белорусского государственного медицинского университета.

На его базе откроются центры коллективного пользования КТ и МРТ-диагностики, маммографии экспертного уровня. Из 3-й городской клинической больницы сюда переведут отделение колопроктологии на 60 коек с консультативно-диагностическим отделением и стомийным кабинетом. Это позволит значительно улучшить условия пребывания пациентов и расширить применение высокотехнологичных методик в колопроктологии. В медучреждении откроют кардиологическое отделение для пациентов с нарушениями ритма и проводимости с ангиографическим кабинетом интервенционной аритмологии. Появится также отделение малоинвазивной хирургии.

На базе 2-й ГКБ открылась консультативная поликлиника. В ее структуру вошли терапевтическое, стоматологическое отделения, а также консультативные кабинеты узких специалистов. Это аллергологический, гастроэнтерологический, кардиологический, ревматологический, неврологический, оториноларингологический, эндокринологический, маммологический, акушерско-гинекологический, психотерапевтический кабинеты, кабинет инфекционных заболеваний.

Что касается стационарных отделений, закрепленных ранее за Республиканским клиническим медцентром Управления делами Президента, они заработают в пределах двух месяцев. Сейчас для работы здесь подбираются кадры.-0-

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