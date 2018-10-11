Модные показы устроят в Минске на семейном фестивале 13-14 октября

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый семейный фестиваль Grand Fashion Weekend пройдет 13-14 октября в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

В программе значатся мастер-классы по подбору косметики, инсталляции, бесплатные консультации стилистов-имиджмейкеров, диетологов, конкурс осенних фото. Известные бренды и дизайнеры представят осенние коллекции. Будут презентованы спа-программы, о составлении программ тренировок расскажут белорусские спортсмены.

В бизнес-зоне предусмотрены выступления известных спикеров, гостям праздника предложат также авторские коктейли и кондитерские изделия.

Кроме того, на празднике вручат премию "Top of Belarus-2018" в номинациях "Лучший магазин женской одежды", "Лучший магазин вечерних платьев", "Лучший дизайнер женской одежды", "Лучший магазин мужской одежды", "Лучший дизайнер мужской одежды", "Лучший магазин женской обуви", "Лучший салон красоты", "Лучший стилист по прическам", "Лучший ресторан".-0-