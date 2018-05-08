Могилевская епархия передала УВД хоругвь с изображением Белыничской иконы Божией Матери

8 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В деревне Гаи Могилевского района у памятника бойцам батальона милиции капитана К.Г. Владимирова сегодня прошел торжественный митинг, посвященный 73-летию Великой Победы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД облисполкома.

В мероприятии приняло участие руководство УВД облисполкома, ветераны войны и органов внутренних дел, начальники ОВД Могилевского гарнизона, руководство Могилевского института МВД, а также воспитанники областного кадетского училища.

Начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя отметил, что спустя столько лет все сильнее осознается огромный исторический смысл этого события, оплаченного кровью отцов, дедов и прадедов. "Белорусский народ, как никто другой, знает цену миру и превыше всего ставит честь и независимость своего государства. Каждый из нас хранит в сердце не только память о мужестве и отваге героев, но и горечь утрат, которые принесла война", - добавил он.

Руководитель УВД тепло поздравил собравшихся с наступающим Днем Победы, поблагодарил ветеранов за отвагу, мужество, верность долгу и Родине, стойкость и волю, подчеркнув, что неоценимый вклад каждого в Победу над врагом никогда не будет забыт. Вместе с начальником Могилевского института МВД Валерием Полищуком и первым заместителем председателя республиканского Совета ветеранов ОВД и ВВ Борисом Алдановым они вручили лучшим сотрудникам милиции медали "За бездакорную службу", а ветеранам органов внутренних дел юбилейные медали "100 год мiлiцыi Беларусi".

Ярким финалом мероприятия стало вручение в канун Дня Победы и в преддверии 100-летнего юбилея могилевской милиции руководителем военного отдела Могилевской епархии протоиереем Сергием УВД облисполкома хоругви с ликом с Белыничской иконы Божией Матери. Он совершил молитву на освящение хоругви, окропил ее святой водой и передал начальнику УВД облисполкома.

Игорь Щербаченя в свою очередь отметил, что обретение подобного духовного знамени - знаковое событие в истории органов внутренних дел Могилевщины, которое, несомненно, поможет сохранить незыблемой связь поколений сотрудников милиции во благо служения Отечеству. "Этот символ духовности и веры будет способствовать объединению усилий личного состава в защите непреходящих ценностей мира, добра и справедливости, оберегающих каждого человека и все общество в целом", - подчеркнул он.

Участники мероприятия возложили к памятнику бойцам батальона милиции капитана К.Г. Владимирова венки и цветы.-0-