2 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская область за последние 5 лет привлекла около $1,5 млрд иностранных инвестиций, из них $950 млн - это прямые инвестиции. Об этом сообщил сегодня на торжественном заседании, посвященном 80-летию области, председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такой большой объем денежных средств привлечен в область благодаря созданию благоприятной инвестиционной среды. Неслучайно область в числе лучших регионов в республике по созданию условий для ведения бизнеса", - отметил губернатор.

В настоящий момент в регионе реализуется около 50 крупных инвестиционных договоров, а свободная экономическая зона "Могилев" стала драйвером роста инвестиций в экономику области. При этом развивается не только областной центр, но и регионы. Наравне с крупными промышленными флагманами эффективно работают такие частные компании, как "Серволюкс" в Могилевском районе, "Белзарубежстрой" в Кричеве, "Технониколь" в Осиповичах и ряд других. Большая часть продукции этих предприятий продается на экспорт.

По словам Владимира Доманевского, область развивает торгово-экономические отношения с 116 странами. Только за прошлый год география экспорта расширилась на 9 новых рынков. "Благодаря активной внешней политике и продвижению белорусской продукции на новые рынки мы обеспечиваем положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами, размер которого по итогам 2017 года приблизился к $1 млрд. Это один из лучших результатов в стране", - подчеркнул Владимир Доманевский.-0-