Могилеву нужно активней работать по привлечению инвестиций - Мясникович

27 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилеву нужно активней работать по привлечению инвестиций. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА по итогам совещания членов Президиума Совета Республики, которое сегодня прошло в ОАО "Моготекс", председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Члены Президиума Совета Республики ознакомились с перспективами развития ОАО "Моготекс" и обсудили вопросы трудоустройства незанятого населения. По мнению Михаила Мясниковича, Могилеву нужно разработать четкий план индустриализации экономики, обеспечив процесс ускоренного перехода к инновационным технологиям. "Для этого нужно использовать имеющуюся мощную промышленную базу и активно работать по привлечению внутренних и внешних инвестиций. Это будет способствовать модернизации действующих и созданию новых производств, наращиванию выпуска и экспорта конкурентоспособной продукции. В конечном итоге это должно обеспечить создание новых высокооплачиваемых рабочих мест и занятость населения", - подчеркнул он.

В качестве положительного примера для других предприятий по реализации инвестиционных проектов Михаил Мясникович назвал ОАО "Моготекс". Предприятие в полной мере воспользовалось предоставленными государством возможностями, вложив в модернизацию около $40 млн. Одна половина - это были заемные, а вторая - собственные средства. Причем компания уже рассчиталась по своим обязательствам. В результате реализации проекта объемы производства продукции и экспорта существенно выросли.

"Важно, что здесь не остановились на достигнутом и сейчас реализуют второй инвестпроект по модернизации основного производства. Часть средств будет направлена из инвестиционного фонда республики, областного инвестфонда и 50% - это собственные средства предприятия. Общий объем инвестиций в ближайшие два года составит более Br75 млн. Благодаря реализации этого проекта в два раза будет сокращено количество устаревших ткацких станков, а новое оборудование обеспечит не только высокую производительность, но и высокий уровень качества продукции, что обеспечит наращивание и диверсификацию экспорта", - отметил Михаил Мясникович.-0-