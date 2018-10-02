Молодежные аллеи к 100-летию комсомола появятся в райцентрах Гомельской области

2 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежные аллеи в честь 100-летия Ленинского комсомола высадят в районных центрах Гомельской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Гомельского областного комитета ОО "БРСМ" Юлия Липовская.

Уже в середине октября представители БРСМ заложат аллеи из лип, кленов, берез в Жлобине, Мозыре и Калинковичах. Подобные экологические акции пройдут и в других городах.

В целом же, по словам собеседницы, БРСМ в регионе запланировано около 200 мероприятий, приуроченных к 100-летию комсомола. Так, в каждом районе пройдут встречи поколений и мероприятия с участием ветеранов комсомольского и студотрядовского движения. Например, молодежные лидеры разных времен вместе проведут благотворительные акции для нуждающихся в помощи детей, пожилых людей, пригласят на ретро-дискотеку, спортивные, творческие состязания.

Вопросам молодежной политики, истории становления и развития молодежных организаций будут посвящены открытые диалоги.

Также территориальные комитеты подключились к республиканскому проекту "Пабудавана з удзелам студатрада" и уже провели исследовательскую работу по поиску объектов, на строительстве которых были задействованы бойцы студотрядов. Сейчас для данных объектов готовятся специальные таблички, которые еще раз напомнят о вкладе молодежи в развитие сел и городов, районов и областей, всей страны и других государств.

Множество откликов получила в регионе и волонтерская акция "100-летию ВЛКСМ - 100 добрых дел", растет число желающих принять участие в благотворительном марафоне волонтеров движения "Доброе сердце".

Как отметила Юлия Липовская, помимо масштабных общереспубликанских и региональных акций каждый район подготовит локальные мероприятия. Так, в Лельчицком районе юноши и девушки готовят послание потомкам от молодежи БРСМ и ветеранов ВЛКСМ. Капсула с наказом будет заложена в городском сквере. В Жлобине приглашают поучаствовать в фотоконкурсе "Комсомол в лицах". Также в районах пройдут конкурсы рисунков, флешмобы, фотовыставки, спартакиады и многое другое.-0-