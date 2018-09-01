Молодежный парламентаризм является важным ресурсом развития страны - Мясникович

1 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня в общении с преподавателями и студенческим активом Белорусско-Российского университета в Могилеве, отвечая на вопрос о молодежных парламентах при местных Советах депутатов, заявил, что молодежный парламентаризм является еще одним важным ресурсом развития страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша молодежь имеет свою точку зрения и желание решать многие проблемы, - отметил председатель Совета Республики. - В молодежной среде постоянно появляются новые инициативы, говорящие о стремлении молодых людей принимать полноправное участие в экономической, политической, социальной и культурной жизни. Активизация студенческого и школьного самоуправления, поддержка социально значимых инициатив в тесном сотрудничестве с органами государственной власти, местного самоуправления, общественными объединениями - вот тот ресурс, который должен быть направлен на развитие страны".

Михаил Мясникович выразил пожелание, чтобы молодежь строила партнерские взаимоотношения с властью, не ожидая от нее готовых решений собственных проблем, а предлагая конкретные идеи. "Это в том числе касается вопросов трудоустройства и карьерного роста, организации досуга, профилактики асоциальных явлений, пропаганды здорового образа жизни", - сказал он.

В связи с этим одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики является развитие социальной активности молодых людей через их участие в молодежном парламенте. Это также возможность усиления по формированию лидерских качеств молодых людей, умений работать в команде, анализировать информационные потоки, развивать способность действовать целенаправленно, умение выдвигать идеи и нести за них ответственность.

В настоящее время в Беларуси работает более 40 молодежных парламентских структур - областных, районных и городских. "Все эти структуры объединяет одно - они являются серьезными коммуникационными площадками, которые предоставляют возможность молодым людям обмениваться опытом, взаимодействовать с органами власти, привлекаться к решению общественно-политических проблем. То есть работа в молодежных парламентах является стартовой площадкой для молодого человека", - заметил председатель Совета Республики.

Показательным примером является работа Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов. "Сюда на условиях состязательности пришли достаточно амбициозные ребята. И они действительно активно работают, являясь настоящими помощниками горсовету. Более того, на минувших выборах в местные Советы некоторые из них получили депутатские мандаты", - сказал Михаил Мясникович.

Вначале становления и развития идеи молодежного парламентаризма, конечно, было немало скептиков. "Многие депутаты испугались дополнительной нагрузки и растраты своего личного времени. Но, как показало время, этих ребят не приходится толкать в спину, а где-то нужно даже сдерживать. Их идеи, предложения и проекты реально воплощаются в жизнь", - подчеркнул председатель Совета Республики.

В Совете Республики ведется работа по созданию Молодежного совета - органа, регулирующего деятельность молодежных парламентских структур страны. Молодежный совет (парламент) будет формироваться из числа представителей молодежных парламентских структур областей и Минска - учащихся школ, учреждений профессионально-технического, среднего специального образования, студентов учреждений высшего образования и работающей молодежи, как правило, в возрасте от 14 до 25 лет. Работа совета будет патронироваться постоянными комиссиями Национального собрания. "Таким образом, будет координироваться деятельность существующих в республике детских и молодежных парламентов, что позволит привлекать молодежь к процессу участия в принятии важных государственных решений в области молодежной политики", - сказал Михаил Мясникович.

В 2018 году была создана Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. В нее было делегировано 40 представителей, из которых 20 являются гражданами Беларуси и 20 - гражданами России.

Председатель Совета Республики тепло поздравил участников встречи с Днем знаний, пожелал новых профессиональных, научных и творческих достижений. Он также посетил выставку научных достижений университета, ознакомился со строительством нового учебно-лабораторного корпуса.-0-