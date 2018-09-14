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Молодые сотрудники таможни приняли присягу в Брестской крепости

Регионы 14.09.2018 | 13:47

14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня приняли присягу 28 молодых сотрудников Брестской таможни, передает корреспондент БЕЛТА.

В присутствии своих старших товарищей, родных и близких юноши и девушки произнесли клятву на верность профессиональному долгу и белорусскому народу. С этим знаменательным событием молодое пополнение таможни поздравил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он отметил, что принятие присяги в героической цитадели является доброй традицией для военных и сотрудников силовых ведомств.

Новобранцы таможни успешно прошли обучение, им присвоено первое персональное звание - инспектор таможенной службы III ранга. Они будут нести службу в пунктах таможенного оформления на участках государственной границы с Украиной и Польшей. "Сегодня не так просто попасть на службу в таможенные органы. Но вы прошли серьезный отбор, являетесь квалифицированными специалистами и в ближайшие годы должны стать профессионалами своего дела. Старшее поколение в этом поможет", - подчеркнул заместитель начальника Государственного таможенного комитета Николай Свирид, обращаясь к молодежи.

По словам начальника Брестской таможни Александра Пихуна, подготовке молодых специалистов уделяется повышенное внимание. "Тесно сотрудничаем с ветеранами таможенных органов. Институт наставничества - одна из основ подготовки кадров. Ребята к нам приходят высоко образованные, интеллектуальные. Проведя тщательный отбор, выбираем лучших. Такая работа дает результат, поскольку Брестская таможня является одной из лучших в системе".

Во время торжества в мемориальном комплексе сотрудники, ветераны таможенной службы, приглашенные гости возложили венки и цветы к Вечному огню, почтили память защитников Брестской крепости.-0-

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