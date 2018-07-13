13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мост через Сож в Славгородском районе намечено ввести в эксплуатацию в 2019 году. Такая информация прозвучала в ходе рабочей поездки заместителя премьер-министра Анатолия Калинина в Могилевскую область 12 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

"Анатолий Калинин посетил стройплощадку в Славгородском районе, где ему доложили о результатах строительства моста через р.Сож. Ввод его в эксплуатацию запланирован на 2019 год, - говорится в сообщении. - Транспортная артерия свяжет два района и избавит от необходимости возведения сезонных понтонов".

Также вице-премьер ознакомился с ходом капитального ремонта здания Дворца культуры в Могилеве, где в этом году пройдут основные мероприятия V Форума регионов Беларуси и России.

В агрогородке Майский Чериковского района заместитель премьер-министра обсудил с представителями управления жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома мероприятия по подготовке к зимнему отопительному сезону и ознакомился с эксплуатацией электрокотельной, обеспечивающей тепловой электроэнергией 130 двухэтажных домов населенного пункта.

Кроме того, в г.п.Краснополье Анатолию Калинину доложили о ходе строительства и реконструкции ряда социальных объектов - Краснопольской центральной районной больницы, средней школы и стадиона гимназии №1.

Наряду с этим вице-премьер в г.п.Краснополье рассмотрел обращение, поступившее от жильцов дома по ул. Ленинской, где ведется капитальный ремонт. По итогам посещения объекта ответственным госорганам даны соответствующие поручения.-0-