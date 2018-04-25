Мотопатрули ГАИ с видеорегистраторами будут сопровождать колонну на открытии сезона H.O.G. Spring Challenge

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотопатрули ГАИ с видеорегистраторами будут сопровождать колонну на открытии мотосезона H.O.G. Spring Challenge 29 апреля, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Безопасность дорожного движения на открытии мотосезона H.O.G. Spring Challenge будет обеспечивать УГАИ МВД Беларуси. В этом году мотопатрули ГАИ будут сопровождать колонну на всей ее протяженности. Инспекторы также будут использовать видеорегистраторы, что должно дисциплинировать участников мероприятий. При нарушении Правил дорожного движения мотоциклисты будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством. Мотоциклисты получат буклет-инструкцию с правилами поведения в колонне.

Начало движения колонны байкеров в сопровождении мотопатрулей ГАИ планируется в 12.00 от мемориального комплекса "Курган Славы". Традиционно мотоколонна будет двигаться по автодороге М2, далее - по двум столичным проспектам - Независимости и Победителей до места основных мероприятий - автостоянки около Дома футбола на просп.Победителей, 20/3.

По ходу движения мотоколонны будет поэтапно кратковременно ограничиваться движение. Объезд будет организован по прилегающим дорогам и улицам. Открываться движение будет сразу после прохождения колонны. С учетом этой информации Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать свои маршруты в этом районе.

Как сообщалось, 29 апреля байкеры из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы примут участие в открытии мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018, которое пройдет в Минске. Культурно-развлекательная программа на площадке у Дома футбола для гостей и участников мероприятия развернется в 11.00. Можно будет увидеть шоу мировых звезд Moto Freestyle, показательные выступления стантрайдеров на мотоциклах Harley-Davidson и новые модели этого бренда. Также в программе аттракционы для детей, концерт звезд эстрады, в котором примут участие группы Groove Dealers, Aillion, Янки, J:МОРС, Nuteki. Состоится и праздничный фейерверк.

Мероприятие организовано компанией "Мото Ивент" совместно с клубом H.O.G. Iron Birds, при поддержке Harley-Davidson Россия и СНГ, Мингорисполкома, УГАИ МВД Беларуси, оно направлено на укрепление дружеских отношений между странами и развитие туризма в Беларуси. На открытие мотосезона H.O.G. Spring Challenge в 2017 году в Беларусь приехали более 4 тыс. зарубежных гостей.-0-