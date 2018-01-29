Мусоровозы по обслуживанию заглубленных контейнеров поставили в Новополоцк

29 января, Новополоцк /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Мусоровозы по обслуживанию заглубленных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов появились в Новополоцке. Как рассказал корреспонденту БЕЛТА директор ПКУП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" Сергей Семенычев, специальные машины разработаны и скомплектованы по заказу предприятия на заводе "Коммаш" (Россия).

В мусоровозах на шасси белорусского МАЗа установлены импортные краны-манипуляторы и российские бункеры-накопители. "У производителей были наработки по выпуску подобных машин, нам предлагались варианты, но все они имели существенный недостаток - краны-манипуляторы устанавливались сверху. А это значительно увеличивало габариты машины. Нам в городе надо обслуживать жилые дома, приходится проезжать в арки, возле деревьев и т.д. Поэтому нужна менее габаритная модель, ее и сделали в разных комплектациях. Первый мусоровоз, укомплектованный манипулятором итальянского производства, уже успешно работает. На вторую машину установили манипулятор шведского производства большей грузоподъемности. Эту машину мы тоже недавно получили", - рассказал директор, подчеркнув, что таких мусоровозов в Беларуси пока нигде нет.

Он отметил, что мусоровоз за счет хорошего уплотнения вмещает около 18 кубометров твердых бытовых отходов. Сейчас в Новополоцке установлено 17 заглубленных контейнеров, и новая машина собирает все их содержимое за два рейса, что позволяет существенно экономить топливо. К тому же выгрузка происходит более аккуратно - мусор не выдувается, не роняется мимо. Еще один плюс нового мусоровоза - он универсальный, т.е. может обслуживать и обычные контейнеры. Есть механизм, который их цепляет и опрокидывает в накопитель.

Преимущества новой техники успели оценить и работники биомехзавода, которые обслуживают мусоровоз: водитель и машинист гидроманипулятора Артем Белов и грузчик Александр Гуз. "Удобно работать, хорошая техника, чисто, безопасно и качественно", - поделились впечатлениями они.

Как сообщалось, Новополоцк пока единственный город Витебской области, где устанавливают подземные мусорные контейнеры. Они на две трети заглубляются в землю, так что на поверхности остается около 1 м емкости. Внутри контейнера находится специальный многоразовый мешок, который и выгружается в мусоровоз с помощью манипулятора. Заглубленные контейнеры имеют вместимость 5 куб.м и экономят место на поверхности (один подземный резервуар заменяет 5-6 обычных). Выглядят новые площадки для сбора мусора достаточно эстетично - контейнеры закрыты и снаружи облицованы отделочным материалом. Из таких емкостей мусор не выдувается ветром, его не разносят птицы и животные, внутрь не попадает вода, нет запаха. В итоге дворы становятся более уютными, ухоженными, опрятными. Что важно, значительно улучшается санитарное состояние городских территорий.

"Полностью перейти на заглубленные контейнеры мы не сможем. Не всюду есть возможность их вмонтировать в землю, мешают коммуникации - водопровод, канализация, различные сети не дают возможности закапывать контейнеры. Планы на 2018 год - установить еще 23 контейнера, тогда их в Новополоцке всего будет 40", - сказал Сергей Семенычев. Контейнеры уже закуплены, в отличие от первой партии они белорусского производства (выпуск наладила одна из минских фирм).

"Сейчас занимаемся подбором оборудования для того, чтобы можно было проводить помывку, а также дезинфекцию наших заглубленных контейнеров. Проводить весь цикл работ от начала до конца правильно. Рассчитываем к весне обзавестись необходимой для этого техникой", - рассказал о ближайших планах директор.-0-

Фото Александра Хитрова