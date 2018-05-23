Музеефикацию остатков синагоги в Бобруйске планируют завершить к 1 сентября

22 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске приступили к консервации и музеефикации остатков синагоги по улице Чонгарской, завершить которую планируют к 1 сентября текущего года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Эту идею еще в 2015 году предложил раввин Бобруйска Шауль Хабабо. Поскольку средств на восстановление нужно немало и в городе действует синагога по улице Социалистической, было принято решение сохранить остатки здания как элемент городской архитектуры ХIX века и создать здесь зону отдыха под открытым небом.

Директор ООО "Эконом-универсал проект" Юрий Фомин рассказал, что остатки стен синагоги будут укреплены и очищены, над ними появится крыша, чтобы не допустить дальнейшего разрушения от воздействия осадков. Большие стрельчатые окна планируется декорировать. Снаружи будет создаваться впечатление, что в синагоге идет служба, там молятся, а интерьер будет отражать историю появления евреев в Бобруйске, их быт и занятия. Зону отдыха озеленят и обнесут ажурным кованым ограждением, обустроят пешеходные дорожки, установят скамейки, подсветку и освещение. "То есть у Бобруйска появится еще один объект, рассказывающий об истории города, а также предназначенный для отдыха и проведения различных мероприятий", - отметил Юрий Фомин.

Финансированием работ по созданию своеобразного музея под открытым небом занимается еврейская община. Открыт благотворительный счет, и все желающие могут оказать поддержку этому проекту.-0-