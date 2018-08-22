На байк-фестивале под Лидой разыграют мотоцикл и посоревнуются в метании мотора

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На байк-фестивале под Лидой разыграют новый мотоцикл и посоревнуются в метании мотора. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил один из организаторов фестиваля, член мотоклуба Devoid of rights Юрий Савицкий.

Международный лидский байк-фестиваль проходит в 12-й раз. С 24 по 26 августа тысячи мотоциклистов съедутся на территорию оздоровительного лагеря "Березка" в деревне Белогруда Лидского района.

"Наш фестиваль стал значимым событием не только в жизни белорусского мотосообщества. Традиционно он собирает большое количество гостей из-за рубежа. В прошлом году, например, были участники из США. Некоторые для того, чтобы попасть на фестиваль, преодолевают на мотоциклах фантастические расстояния: в 2017 году один из гостей приехал в Лиду за 8 тыс. км", - рассказывает Юрий Савицкий. В Лиде в этом году ожидают не меньше участников, чем в прошлом: тогда около 5 тыс. мотоциклистов растянулись в колонну длиной 16 км. Парад мотоциклов состоится и в этом году.

Организаторы позиционируют фестиваль как место для семейного отдыха, запланировано немало активностей для детей и их родителей. Состоятся и традиционные байкерские конкурсы - выберут лучшую аэрографию, татуировку, пройдут состязания по метанию старого мотора от "Урала", по байкерскому сумо, закапыванию мотоцикла и прочее. Зрелищным станет розыгрыш нового мотоцикла среди тех, кто приобрел билет на фестиваль. Одной из фишек будет работа мотобарахолки, где можно приобрести либо выставить на продажу мотоаксессуары и запчасти.

Традиционно лидский байк-фестиваль получает и серьезное музыкальное сопровождение. В этом году будут работать две сцены, выступят известные группы Trubetskoy, "Дай Дарогу!", "КняZz" и другие. Субботний день фестиваля, по словам организаторов, завершится грандиозным салютом.-0-