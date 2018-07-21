На фестиваль под Гродно съехались 400 уникальных автомобилей и мотоциклов

21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Автофестиваль SunDay под Гродно собрал более 400 уникальных автомобилей и мотоциклов, передает корреспондент БЕЛТА.

На аэродроме Каролино рядом с Юбилейным озером проходит ежегодный автофестиваль SunDay. Мероприятие стало важным событием в автомобильной жизни региона. Традиционно привлекает участников из-за рубежа.

"Нынешний фестиваль стал самым представительным. Он собрал свыше 400 уникальных автомобилей и мотоциклов из 8 стран. В гости приехали машины со всех уголков Беларуси, а также представители стран-соседок, Германии. Для нас важно, что представлены действительно уникальные образцы техники, некоторые существуют в единичных либо считанных экземплярах", - говорит один из организаторов фестиваля Михаил Кунцевич. Победителей определяли в десятке номинаций - ретро, янгтаймеры, тюнинг, автозвук и др. Конкурсы на трех фестивальных сценах идут в режиме нон-стоп.

Для зрителей важно, что машины можно подробно рассмотреть, изучить, пообщаться с владельцами. Здесь есть заниженные, тюнингованные, переработанные либо, наоборот, сохранившиеся в идеальном состоянии ретроавто, советская или американская классика. Например, представил свои мотоциклы кастомайзер Юрий Шиф с командой ShifCustom.

Одним из мест притяжения стала модель Geely Atlas, собранная из деталей детского конструктора в натуральную величину. Проект реализовали на фабрике игрушек "Полесье". "Использовано 140 тыс. деталей, собирали ее 5 человек на протяжении 160 часов. Вес модели 1,9 т. Что интересно, не использовали компьютерное моделирование, рядом поставили настоящий автомобиль, который и стал образцом для создания модели", - отмечает представитель производителя игрушек Сергей Грицук.

Немало машин было заявлено в категориях ретро и янгтаймеры. Классика традиционно привлекала зрителей. Огромные американские седаны или кабриолеты из 60-70-х годов позволяли окунуться в атмосферу классических фильмов. Многие зрители интересовались советскими авто. В центре внимания были "запорожцы".

"Собирал из 3 машин несколько лет. Даже не спрашивайте, сколько сил и денег вложено. Впрочем, результат стоит того. Машина радует и меня, и прохожих - это главное", - уверен владелец красного ЗАЗ 1969 года выпуска Геннадий Лукашевич.

Впервые приехал на фестиваль владелец "Плимута" 1939 года Гинтас Мишкинис из Каунаса. Машина своим ходом пересекла границу, добралась до Гродно. "Приятно, что мы вызвали интерес. С удовольствием рассказываем и показываем. В следующем году приедем с еще более привлекательными и "взрослыми" машинами", - обещает владелец "Плимута".

А вот владелец "Суперпчелки", яркого желтого ГАЗ-53 1971 года выпуска, Сергей Кунцевич в отличие от многих других приехал на своей рабочей машине. Этот уникальный ГАЗ из Барановичей трудится вместе с хозяином в сфере грузоперевозок. И клиенты, и встречные водители не могут сдержать улыбок. Дарит позитив грузовик и гостям фестиваля.

Внимание приковывали автомобили, которые гости фестиваля уж точно могли увидеть впервые. Например, трехосный легковой "Ситроен". Из Москвы привезли "Шевроле Корвет" из выпускавшихся ограниченной серией в 1960-х.

Житель Смоленска доказал, что для обладания особым автомобилем достаточно смекалки, золотых рук и желания. Он представил на фестивале спорткар "Лаура" буквально ручной работы. Машина стоит на учете, ехала до Гродно своим ходом.

Приехали в гости в Гродно и "броневик" Mad Mark, созданный на базе классической "Волги", и даже такси из Марселя, словно сошедшее с экрана одноименного фильма...

Заблудиться при подъезде к автофестивалю не получится: к озеру тянутся вереницы машин, часть аэродрома превращается в огромную парковку. Гуляния здесь продлятся на протяжении всего вечера и ночи. Насыщенная программа завершится розыгрышем автомобиля BMW и электровелосипеда, рок-концертом проекта Nikamuza. Под аккомпанемент классических инструментов будут исполнены любимые хиты всемирно известных групп. Также в программе ночной Open Air.

Организаторами автофестиваля SunDay выступают Гродненский райисполком и сообщество "АвтоГродно".-0-