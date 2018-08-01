На "Линии Сталина" открылась железнодорожная экспозиция

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" состоялось торжественное открытие экспозиции, посвященной трудовому и ратному подвигу всех поколений воинов и тружеников железнодорожного транспорта, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии приняли участие министр обороны Андрей Равков, министр внутренних дел Игорь Шуневич, начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

"Созданная сегодня экспозиция это не только место для знакомства с историей, это в первую очередь памятник поколению ветеранов, которые прошли очень сложный и героический жизненный путь. Железнодорожники как никто другой находились не только на трудовой, но и на боевой вахте", - сказал Владимир Морозов во время приветственной речи.

Директор по развитию и продвижению комплекса "Линия Сталина" Михаил Метла в свою очередь отметил, что посмотреть сегодня на бронепоезд можно только на "Линии Сталина". "Уходят далеко годы войны, не осталось ни одного бронепоезда. Мы должны отдавать дань памяти нашим дедам, прадедам, которые в годы войны проливали кровь за нашу родину. Пускай этот памятник-бронепоезд стоит на запасном пути, как у нас, и никогда не пригодится в боевых условиях. Но люди должны знать, что обороноспособность нашей родины в надежных руках", - подчеркнул он.

Историческая экспозиция была создана по инициативе благотворительного фонда "Память Афгана" Белорусской железной дорогой совместно с Министерством обороны и холдингом "Белавтодор". Ее центральным объектом стал воссозданный бронепоезд времен Великой Отечественной войны, состоящий из паровоза, двух броневагонов и боевой платформы с зенитной пушкой. Для его создания Белорусская железная дорога передала благотворительному фонду паровоз 1933 года постройки и организовала его доставку из города Кричева на "Линию Сталина". Реставрацией паровоза до первозданного состояния занимались специалисты локомотивного депо Кричев. Реставраторы создали макеты броневагонов, оборудованные башнями танка Т-34 и пулеметами Максима, а также открытую боевую площадку с 37-мм автоматической зенитной пушкой и установкой реактивных минометов БМ-8.

Кроме этого, были воссозданы объекты железнодорожной инфраструктуры, по стилю максимально приближенные к эпохе 40-х годов ХХ столетия. Одним из элементов экспозиции стал железнодорожный мост, установленный совместно с Министерством обороны.

В результате на территории историко-культурного комплекса появился типичный участок железной дороги начала 40-х годов, который включает в себя железнодорожные пути со стрелочным переводом (на них стоит бронепоезд), железнодорожный мост через водоем, регулируемый переезд, здание вокзала довоенного образца, перрон, гидроколонку для заправки паровозов водой, пилораму и дровню.-0-

Фото Рамиля Насибулина