На обновление Оршанского инструментального завода выделено из инновационного фонда около Br48 млн - Игорь Исаченко

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около Br48 млн выделено из инновационного фонда на модернизацию, закупку нового оборудования Оршанского инструментального завода. Об этом заявил председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Первым делом, заступив в должность, руководитель района обратил внимание на промышленность. "Потому что больше всего замечаний главой государства было дано именно по промышленным предприятиям. Проблема в том, что руководители мало внимания уделяют культуре производства, наведению порядка на территории, что немаловажно. Но, конечно, прежде всего, экономика", - сказал Игорь Исаченко. Он отметил, что помимо мер жесткого управления и контроля предпринимаются действия, которые призваны помочь развитию экономического сектора региона. "Для этого есть инновационный фонд, по нему выделены достаточно большие средства, около Br48 млн только на инструментальный завод. Я сейчас как раз вникаю в вопросы, связанные с закупкой импортного оборудования, которому нет аналогов в Беларуси, а также изготовлением и закупкой оборудования на отечественных предприятиях", - добавил председатель райисполкома.

Как сообщалось ранее, в июне 2018 года был подписан указ о внесении завода в инновационную программу. Финансирование уже началось, до конца года планируется закупить около 20 единиц металлорежущего оборудования белорусского и зарубежного производств. Кроме того, Игорь Исаченко отмечал в беседе с корреспондентом БЕЛТА, что глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении Br4 млн для ремонтных работ на Оршанском инструментальном заводе, в том числе на проблемной крыше одного из цехов. К этой работе уже приступил строительный трест №18, позже подключатся и другие организации. Поставлена задача навести элементарный порядок, чтобы людям было комфортно трудиться.

По мнению главы района, чтобы стабилизировать ситуацию и поставить регион на твердые рельсы развития, нужен добросовестный труд всех оршанцев, грамотные управленческие решения, в том числе руководителей предприятий, развитие инвестиционной деятельности, "чтобы можно было пополнить бюджет и направлять его в дальнейшем на развитие как социальной сферы, так и инфраструктуры".

"Потенциал Оршанского района достаточно большой и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Главный вопрос - экономика. А это сумма всего: заказы предприятий; новые станки и оборудование, которое будет производить конкурентоспособную продукцию, востребованную в Беларуси и за рубежом; служба маркетинга и сбыта. Каждое направление должно быть отработано", - заключил Игорь Исаченко.-0-