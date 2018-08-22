На подготовку школ и детсадов Гомельской области в этом году направлено в 2,5 раза больше средств

22 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Объем бюджетных средств на подготовку учреждений образования Гомельской области к 1 сентября вырос в этом году более чем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гомельского облисполкома.

На эти цели в бюджете предусмотрено Br18 млн 39,5 тыс. (в прошлому году - более Br7 млн). Значительная часть средств - более Br11,1 млн направляется на ремонт. Деньги выделяются и на приобретение технологического, холодильного оборудования для пищеблоков, автобусов для подвоза детей, спецавтотранспорта для доставки продуктов в школы и детсады в деревнях.

Кроме этого, при подготовке к 1 сентября затрачено более Br2 млн внебюджетных средств, шефской и спонсорской помощи.

В новом учебном году после капитального ремонта ребят встретят средние школы №2 Житковичей, №19, 47 Гомеля. Обновлен облик Брагинской средней школы, санаторных яслей-сада и дошкольного центра развития ребенка Брагина, средних школ №11, 40, 61 Гомеля, №11 Светлогорска, №7 Речицы, дошкольного центра развития ребенка Петрикова, яслей-сада №5 Житковичей, Новолуковского детского сада Жлобинского района.

Также облисполком дополнительно выделил Br780 тыс. для создания безопасных условий в школах, детских садах и Br1,22 млн для установки автоматической пожарной сигнализации.

К 1 сентября стоит задача перед всей системой образования иметь 100% запас топлива к осенне-зимнему периоду. В настоящее время по области заготовлено более 90% торфобрикета и дров.

"В целом с учетом планируемой оптимизации сети в Гомельской области приемке к новому учебному году подлежат 1176 учреждений образования. По данным на 21 августа, из них паспорта готовности получили 95%", - подчеркнули в главном управлении образования.-0-