23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трех пляжах Минской области ограничено купание детей, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Купание детей ограничено на пляже в Любани, на Солигорском водохранилище (Солигорск) и в пляжной зоне водоема в деревне Саковичи Солигорского района.

Купание и занятие водными видами спорта запрещены на пляже реки Титовка Пуховичского района. Купание детей и взрослых приостановлено в месте отдыха на р.Случь в районе 11-го городка (ул.Социалистическая в Слуцке) и на водохранилище Рудня Слуцкого района.

Всего было отобрано и исследовано более 2,8 тыс. проб воды, из них 41 не соответствовала требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В 78 местах отдыха региона выявили нарушения в части оборудования и содержания общественных туалетов, стоянок для транспорта, кабинок для переодевания, контейнерных площадок. Для устранения недостатков была направлена 141 рекомендация. По фактам выявленных нарушений к административной ответственности привлечено 5 должностных лиц.-0-