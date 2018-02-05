На животноводческих объектах Брестской области по требованию прокуратуры устранены нарушения

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушения законодательства на ряде животноводческих объектов Брестской области устранены по требованию прокуратуры. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В конце 2017 года органы прокуратуры проверили с выездом на места состояние животноводческих ферм более чем 30 субъектов хозяйствования области. Было установлено, что не все руководители сельхозорганизаций обеспечили в должной мере подготовку работы животноводческих объектов в зимний период. Например, не были завершены подготовительные работы на некоторых молочно-товарных фермах Березовского, Ганцевичского, Дрогичинского, Ивановского, Каменецкого и Ляховичского районов.

Не соблюдались требования ветеринарно-санитарного законодательства на животноводческих объектах Березовского, Брестского, Ганцевичского и Кобринского районов. В большинстве из них было зафиксировано антисанитарное состояние выгульных двориков для скота. Вместе с тем органы государственной ветеринарной службы не всегда надлежащим образом выполняли обязанности по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства в области ветеринарной деятельности.

По требованию прокуроров выявленные нарушения устранены. Прокуратура Брестской области инициировала начало административного процесса и внесла представление в Брестский облисполком, в котором поставлен вопрос о привлечении к ответственности ряда должностных лиц.-0-