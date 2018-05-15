Надпись "Беларусь" из краснолистного кустарника дополнит лабиринт туй в Минске

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надпись "Беларусь" из краснолистного кустарника дополнит зеленый лабиринт в виде карты страны, который появился в сквере Старостинская слобода в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии "Минскзеленстрой".

Работы будут проводиться осенью. Таким образом озеленители намерены придать ландшафтной композиции завершенный вид.

Всего на большой открытой зоне у гостиницы "Беларусь" высажено более 3 тыс. туй высотой до метра. Проект разработан специалистами предприятия, высадку растений выполняли работники предприятия "Зеленстрой Партизанского района Минска". В лабиринте имеются круглые площадки на месте областных городов.

Также продолжается цветочное оформление города, специалисты наполняют рассадой цветочницы. Среди новинок нынешней весны - цветники из луковичных растений голландских сортов в парке Горького и у источника в сквере по пр. Победителей.

Подготовлено немало сюрпризов и на летний сезон - интересными цветочными композициями удивят минчан и гостей столицы все районы города. Кроме того, "Минскзеленстрой" предложит новую форму озеленения - цветники из многолетников и злаковых.-0-