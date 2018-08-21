Народные мастера украсят скульптурами парк Иваново к Дню письменности

21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА. В Иваново сегодня открывается XV Областной пленэр резчиков монументальной скульптуры, посвященный Дню белорусской письменности, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом традиционной культуры Брестского областного общественно-культурного центра Лариса Быцко.

В пленэре принимают участие 9 резчиков по дереву, в том числе народные мастера Беларуси Анатолий Турков из Каменца, Владимир Чиквин из Кобрина, Иван Супрунчик из Столинского района. "Мы во второй раз проводим пленэр, посвященный Дню белорусской письменности. В первый раз это было в 2005 году в Каменце. Тогда у стен Белой вежи были установлены фигуры белорусских просветителей - Франциск Скорина, Сымон Будный, Евфросиния Полоцкая, Афанасий Филиппович. Сейчас организаторы праздника пожелали воплотить в дереве выдающихся уроженцев ивановской земли", - отметила Лариса Быцко.

Мастерам киянки и резца для работы рекомендован предварительный список из десятка имен местных знаменитостей, оставивших заметный след в истории литературы и искусства. В частности, это художники Франтишек Бруздович и Мария Андрейкович-Бутовт, знаменитая фольклористка Мария Сакович, писатели Змитрок Виталин, Ян Протасович. Не забыты Федор Достоевский, чей род походит из деревни Достоево, а также выдающийся этнограф, композитор, ученый-музыковед, художник Наполеон Орда.

"Мы дали мастерам информацию, какие личности и как прославили наш регион. Идея заключается в том, чтобы проследить творческий путь известных земляков, начиная с ХVI века. Возможно, это будет какая-то литературная скамья или писатель за работой. Мы еще проговорим все, но больше склоняемся к варианту, чтобы это не были одиночные скульптуры, а композиционные сооружения", - пояснила задумку начальник отдела культуры Ивановского райисполкома Валентина Бородинчик.

Резчики сегодня приступят к выполнению задания, над которым будут работать до 27 августа включительно. Скульптуры будут установлены в городском парке у входа в центральную арку. Торжественное закрытие и подведение итогов пленэра состоится в первый день празднования Дня белорусской письменности 1 сентября.

Организаторами пленэра выступают Брестский областной общественно-культурный центр и Ивановский райисполком.-0-