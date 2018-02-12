12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушители земельного законодательства в Минске в 2017 году заплатили около Br48 тыс. штрафов, сообщила сегодня начальник землеустроительной службы Мингорисполкома Наталья Тюптенкова на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.
Всего составлено 143 протокола об административном правонарушении, в том числе 79 - за самовольное занятие земель. В 39 случаях речь шла о нарушении сроков возврата временно занимаемых участков, в 23 случаях - о нецелевом использовании земли. Также составлено два протокола за неиспользование земельных участков. Земли изъяты и возвращены в состав города.
Столичная землеустроительная служба в прошлом году обследовала 163 земельных участка, в ходе контрольных мероприятий совместно с другими контролирующими органами дополнительно обследовано еще 679 участков. Проводилась работа по выявлению неэффективно используемых территорий. В налоговые инспекции направлены сведения для взимания 10-кратной ставки земельного налога за пользование участками общей площадью 16 га.
Служба рассмотрела 840 обращений граждан и более 7,2 тыс. обращений юрлиц, что меньше на 7% и 6% соответственно по сравнению с 2016 годом. Подготовлено 4 тыс. 582 проекта решения об изъятии и предоставлении земельных участков, изменении их целевого назначения, продлении прав, что почти в 2 раза больше.-0-
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