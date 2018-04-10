Насаждения карельской березы и кедровой сосны появятся в Гродненской области во время Недели леса

10 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области во время Недели леса создадут насаждения карельской березы и кедровой сосны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Насаждения карельской березы на площади в 3 га появятся в Дятловском районе. Саженцы были выращены из семян в питомнике Дятловского лесхоза. Еще один несвойственный для Гродненского региона вид деревьев - кедровую сосну - высадят в Островецком лесхозе.

"Всего же в ходе акции "Неделя леса" в регионе будет высажено более 750 га новых лесов - около 4 млн саженцев. В основном это будут традиционные для наших лесов сосна, ель и дуб. Существенно увеличатся площади, отведенные под березу", - отметили в Гродненском ГПЛХО. Активно заявляют о своем участии в акции школьники и учащиеся ссузов, студенты вузов, представители учреждений и организаций.

"Для того чтобы принять участие в работах, нужно обратиться в ближайшее лесничество. Всех желающих обеспечат посадочным материалом, необходимым оборудованием", - пояснили в Гродненском ГПЛХО. Традиционно во время акции проводится не только посадка нового леса, но и уборка уже существующих насаждений от мусора.

В этом году акция "Неделя леса" пройдет с 14 по 21 апреля и будет посвящена Году малой родины. Главная цель мероприятия - привлечение широкого внимания общественности к проблемам лесного фонда, популяризация бережного отношения к одному из главных природных ресурсов страны, усиление экологической, экономической и социальной роли лесов.-0-