"Неделю леса" в Минской области посвятят восстановлению лесфонда от нашествия насекомых-вредителей

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 14 по 21 апреля во всех лесхозах Минской области пройдет добровольная акция "Неделя леса - 2018", сообщили БЕЛТА в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

Акция посвящена восстановлению лесов, поврежденных вследствие массового распространения насекомых-вредителей в 2017 году. Ее проведение также нацелено на сохранение и приумножение лесов, привлечение внимания общественности к решению общегосударственных задач в сфере усиления их экологической, экономической и социальной роли.

Информация по перечню объектов работ с указанием места, а также контактные телефоны будут размещены на сайтах ГПЛХО и лесхозов.-0-