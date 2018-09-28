Неделю пожилых людей в Минске откроет фотовыставка

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Руки заботы. Линии судьбы" 30 сентября в Минске даст старт недельному празднику, посвященному пожилым людям, сообщили БЕЛТА в Центре активного долголетия.

На нижнем уровне ТЦ "Столица" откроется необычная галерея живой истории взаимоотношения людей, которым нужна помощь, и тех, кто с ними рядом. Среди героев экспозиции - пожилые белорусы, люди с инвалидностью, а также специалисты по уходу, волонтеры и родственники. Сквозь призму репортажных снимков Ивана Бессера, Елены Таленец, Галины Латушко и Татьяны Соболь посетители выставки смогут понять, насколько важны открытость и приятие общества для людей с непростой судьбой, имеющих ограничения, одиноких.

Как отметил учредитель компании "Линия жизни 24", один из организаторов проекта Владимир Казаков, в художественном переосмыслении фотографов видно, как переплетаются линии человеческих судеб: меняется жизнь человека, когда появляются помощники (ассистенты, волонтеры), и мировосприятие тех, кто эту заботу оказывает. На открытии экспозиции можно будет пообщаться с ее героями.

Выставка приурочена Дню пожилых людей и станет первым событием в череде мероприятий в торговом центре. Каждый день по 6 октября с 12.00 до 14.00 Центр активного долголетия совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома готовят для минчан разноплановые формы активности.

Так, 1 октября на этой площадке будут презентованы услуги учреждений и организаций, помогающих продлению активного долголетия: Центр активного долголетия, проект "Гранд Мара", школа патронажного ухода "Азбука здоровья", ТЦСОН Фрунзенского района. На 2 октября запланирована информационная кампания по профилактике насилия в отношении пожилых людей, на 3 октября - презентация информационных технологий на службе у людей старших возрастов, на 4 октября - презентация услуг по оказанию помощи маломобильным и немобильным пожилым людям. Яркой будет программа 5 октября, когда запланирован выход во всей красе представительниц школы стиля и развития для дам 50+ "Элегантность вне возраста", дефиле моделей старшего возраста от могилевского производителя, а также презентация услуг для людей старших возрастов ТЦСОН Ленинского, Заводского, Советского районов. А 6 октября будут подведены итоги фотоконкурса "Это пенсия, детка!" от Центра активного долголетия и розыгрыша "Линия жизни 24".

Организаторами выставки выступают компания "Линия жизни 24", Центр активного долголетия, комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Партнеры - ЮНФПА и торговая марка SENI.-0-