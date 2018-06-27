Несанкционированные промотходы начали вывозить из поселка Зеленый Бор в Ивацевичском районе

27 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе начался вывоз несанкционированных промышленных отходов, складированных возле поселка Зеленый Бор, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Ивацевичского райисполкома Александр Грицук.

"На вчерашний вечер вывезено 350 т отходов. Место, куда они вывозятся, определено Минприроды. Согласно решению райисполкома и разработанному графику, до 1 сентября площадка должна быть полностью очищена. Я думаю, это произойдет раньше, но мы пока для себя определили эту дату", - сказал Александр Грицук.

Работы по вывозу отходов поручено выполнять ООО "Белинвестторг-Сплав" (Белоозерск). "Это были их отходы производства, они заключили договор с ИП. Предприниматели повели себя крайне неприлично, из-за чего возникла эта ситуация. Фирма взяла на себя все мероприятия по вывозу. Далее все будет регулироваться по законодательству", - дополнил он.

Как сообщалось БЕЛТА, на брифинге в Бресте первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина заявила, что площадка с несанкционированными промышленными отходами в поселке Зеленый Бор должна быть очищена до конца лета. Отходы будут вывезены на соответствующие промышленные полигоны, предусмотренные для отходов третьего-четвертого класса опасности. "Транспорт, который будет осуществлять вывоз опасных отходов, также будет иметь соответствующую степень защиты. Это будет проходить под контролем служб территориального органа Минприроды", - отметила первый замминистра.

Отходы на протяжении нескольких лет складировались возле поселка двумя ИП под видом минеральных добавок. По документам они должны были вывозиться на переработку.-0-