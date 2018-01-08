Незарегистрированные рекламные игры и обман с бонусами - какие нарушения допускали объекты торговли и питания Минска в 2017 году

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане стали реже обращаться в Мингорисполком по поводу недостоверной рекламы, сообщила начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

Количество таких сообщений в 2017 году по сравнению с 2016-м уменьшилось в 9 раз, предприятия в основном стали указывать соответствующие действительности размеры скидок. Вместе с тем появились случаи, когда организации для стимулирования продаж стали "заманивать" покупателей бонусами, которыми впоследствии те не могли воспользоваться, поскольку рекламная активность внезапно прекращалась.

Также встречались факты неравнозначной замены предлагаемых подарков за накопленные баллы. Например, в одном из строительных магазинов вместо заявленной в рекламе надувной двуспальной кровати минчанка получила матрас. В результате рекламодатель был оштрафован на Br690. Еще одно распространенное нарушение - проведение в социальных сетях незарегистрированных рекламных игр. За такую деятельность, в частности, к административной ответственности привлечена сеть ресторанов быстрого питания "МакДональдс", штраф составил 100 базовых величин.

Всего в 2017 году рассмотрено свыше 20 обращений по вопросам недостоверной рекламы в части акций и предоставления скидок, составлено 56 протоколов. За размещение недостоверной рекламы предусмотрен штраф от 20 до 50 базовых величин, за проведение незарегистрированной рекламной игры - от 20 до 500 базовых величин. "Мингорисполком и дальше будет осуществлять ежедневный мониторинг соответствия заявленных скидок и акций действительному предложению", - отметила Нина Емельянова.-0-