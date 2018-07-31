31 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ночной полумарафон по пересеченной местности пройдет под Гродно: участие только с фонариком, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Дистанция впервые включена в программу "Гродненской ночной десятки", традиционного бегового соревнования, которое будут проводить 4 августа на склонах горнолыжного комплекса в парке активного отдыха "Коробчицкий Олимп". "Ночная десятка стала привлекательным проектом для ценителей и любителей бега. С каждым годом появляется все больше желающих поучаствовать в необычном забеге. Славен от не только тем, что проходит при свете звезд. В отличие от традиционных трасс, здесь серьезный перепад высот", - отметили в управлении спорта и туризма. Несмотря на то, что регистрация еще продолжается, нынешняя "Гродненская ночная десятка" обещает быть одной из самых массовых.

Заявки на участие уже подали свыше 200 бегунов из Беларуси, Литвы, Польши, России, Хорватии. Из них 50 заявились на первый "Ночной полумарафон". На его старт допускаются лишь участники с фонариками. Им предстоит преодолеть дистанцию в 21,1 км: это четыре круга почти по 5,3 км. Причем на ровную поверхность приходится около 9 км, еще по 6 км займут подъемы и спуски. Перепад высот составит свыше 500 м. Маршрут проляжет по травянистым и грунтовым участкам.

В программе традиционные дистанции на 3, 333 км и 10 км (3 круга по 3,3 тыс.м) также с большим количеством подъемов и спусков и перепадом высот.

Победители будут определяться среди мужчин и женщин в различных возрастных категориях. Традиционно всем добравшимся до финиша будут вручены уникальные медали.

Для участников и зрителей будет организован бесплатный автобус с Гродненского автовокзала.-0-