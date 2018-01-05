Новая лаборатория исследований пищевых продуктов в Могилеве отвечает мировым стандартам - Жукова

5 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Новая лаборатория исследований пищевых продуктов в Могилеве отвечает всем мировым стандартам. Об этом сегодня заявила сегодня заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова во время открытия объекта на базе Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Жукова

Светлана Нечай

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Дмитрий Харитончик

"Введение в эксплуатацию в Могилевской области данного объекта - значимое событие не только для региона, но и страны, потому что в области достаточно много высокотехнологичных пищевых промышленных экспортно ориентированных предприятий. Их продукция, которая идет на внутренний рынок и поставляется за пределы страны, должна быть самого высокого качества и, конечно же, безопасна. В новой лаборатории есть все возможности для того, чтобы обеспечить весь цикл исследований продуктов питания по показателям безопасности и качества", - сказала главный санитарный врач.

Фельдшер-лаборант Галина Семина

По ее словам, данная лаборатория будет являться еще и своеобразной базой для развития ведомственных лабораторий пищевых предприятий области. Она оснащена высокоэффективным оборудованием, которое даст возможность расширить спектр исследований, проводить их быстро и точно. "Это позволит обеспечить проведение лабораторного контроля на уровне международных стандартов, решать задачи по обеспечению защиты внутреннего рынка области и страны в целом от поступления и оборота некачественной и небезопасной продукции, аргументировано исключать претензии к качеству и безопасности продукции отечественных производителей", - отметила Наталья Жукова.

Фельдшер-лаборант Ольга Ковалева

Фельдшер-лаборант Наталья Кашперская

Проект лаборатории был разработан с учетом технических нормативных требований Российской Федерации, Европейского союза. Строительство объекта началось в рамках областной инвестиционной программы в декабре 2012 года, заказчиком по строительству выступило Могилевское областное управление капитальным строительством. В новый лабораторный корпус приобретено за счет различных источников финансирования 87 единиц оборудования более чем на Вr973 тыс.

Биолог Екатерина Юхимец

Фельдшер-лаборант Виктория Грибанова

Как отметила главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай, подтверждением эффективности выстроенной в области работы по контролю за качеством и безопасностью продукции является недопущение попадания на внутренний рынок некачественной продукции. Только за последние два года выявлено 337 проб продукции и товаров, не соответствующих требованиям как национального, так и международного законодательства. Благодаря целенаправленной работе в данном направлении пресечен оборот более 20 т несоответствующей гигиеническим нормативам пищевой продукции, в том числе 6 т импортного происхождения, 3328 единиц товаров непродовольственной группы, в том числе 3199 - импортных.-0-

Фото Олега Фойницкого