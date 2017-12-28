28 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новая многофункциональная поликлиника открылась в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

В густонаселенном жилом районе Вишневец областного центра сегодня торжественно открыли городскую поликлинику №7. Новоселье справило одно из самых долгожданных в микрорайоне социальных учреждений. В зоне обслуживания поликлиники более 50 тыс. жителей областного центра, в том числе около 15 тыс. детей.

"Прекрасный подарок жителям района. Новая поликлиника в шаговой доступности - большое подспорье для них, улучшение условий жизни, экономия времени. Комфортные условия для работы, современное оборудование - это и подарок коллективу, который тут трудится", - отметил на открытии объекта председатель облисполкома Владимир Кравцов. Он поблагодарил за качественную работу строителей ОАО "Гроднопромстрой". Строительство объекта по разным причинам несколько раз прерывалось, но главное - конечный результат.

Владимир Кравцов

"Новая поликлиника - это стандарт в оказании высокотехнологичной помощи для областных центров страны. Здесь есть необходимое оборудование для всего спектра услуг", - отметил заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило.

Вячеслав Шило

Новый объект стал первой в Гродно многопрофильной поликлиникой. Здесь внедрен так называемый принцип преемственности. Под одним руководством работают женская консультация на 100 посещений в смену, детское отделение, где помимо педиатров прием ведут узкие специалисты - хирург, лор, окулист и невролог. Детское отделение рассчитано на 150 посещений в смену, поликлиника для взрослых - до 400 посещений в смену.

"Создана мощная диагностическая база. Установлены два рентген-аппарата, четыре УЗИ-аппарата и другое необходимое оборудование", - рассказал главный врач городской поликлиники №7 Александр Кашуй. Современное оснащение получила реабилитационная база поликлиники. В частности, в кабинете реабилитации травматологических пациентов представлены все необходимые тренажеры для разработки суставов. Оборудованы также две операционные для малых амбулаторных хирургических вмешательств - в женской консультации и отделении общей хирургии.

Штат поликлиники уже укомплектован: здесь работают свыше 100 врачей и около 200 медицинских сестер. Поликлиника уже начала принимать первых пациентов, однако на полную мощность новое учреждение заработает уже после новогодних праздников.-0-

Фото Леонида Щеглова