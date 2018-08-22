Новые фонари устанавливают в районе Дворца спорта в Минске

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проспекте Победителей в Минске от улицы Мельникайте до улицы Богдановича устанавливают новые фонари. Завершить работы планируется ко Дню города, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник производственно-технического отдела УП "Мингорсвет" Владлен Чухин.

Кроме того, к празднику предполагается привести в порядок опоры освещения с орнаментом, расположенные в районе площади Свободы.

Поэтапная реконструкция системы освещения проспекта проводится с 2015 года. За это время металлические конструкции заменены оцинкованными на участке от Мельникайте до улицы Саперов. В дальнейших планах значится обновление фонарных столбов на проспекте Независимости, разрабатывается проект на участок от площади Независимости до улицы Козлова.

Всего на двух центральных проспектах находится около 1 тыс. опор различных конструкций. Многие из них отслужили свыше 50 лет, в связи с чем на их содержание требуются большие средства.-0-