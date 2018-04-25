Новые информационные стенды установлены у достопримечательностей в районе Августовского канала

25 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новые информационные стенды установлены у достопримечательностей на веломаршруте в районе Августовского канала. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя ОО "Республиканский туристско-спортивный союз" Сергей Коледа.

Специалисты завершили маркировку 40-километрового веломаршрута, проложенного по самым живописным местам Августовского канала. Маршрут, получивший номер 433, связал сезонный пункт пропуска "Лесная-Рудавка" на белорусско-польской границе и шлюз Немново.

"Для маркировки маршрута установлено около 200 специальных табличек. На его протяжении оборудовано 17 мест отдыха. Установлено также 17 информационных стендов. Они расположены у наиболее интересных достопримечательностей, например у дотов Гродненского укрепрайона №68. Часть стендов рассказывает о флоре и фауне Гродненской пущи. Кроме того, на них размещена карта-схема маршрута с указанием точки, где находится турист", - отметил Сергей Коледа. Маркировкой маршрута занимались специалисты Республиканского туристско-спортивного союза. В приведении в порядок, подсыпке, выравнивании дорожек принимали участие Гродненский райисполком, Гродненский лесхоз, а также представители областного предприятия "Гродномелиоводхоз".

"Он будет доступен широким категориям туристов. Не обязательно за раз преодолевать все 40 км: на маршруте предусмотрено несколько перемычек, поэтому можно выбрать дистанцию себе по силам. Уже сейчас на нем работают два пункта проката велосипедов", - сказал Сергей Коледа. Маршрут станет частью международной велосипедной сети.

Как рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома, запланирована реализация проекта под рабочим названием "АвгустВело". Велодорожки через пункт пропуска "Лесная-Рудавка" свяжут Гродненский регион с сетью маршрутов GREEN VELO в Польше: их протяженность около 2 тыс. км. На пути появятся малые архитектурные формы, станции по ремонту велосипедов, сервисные центры, места отдыха. Кроме того, в 2018 году за счет средств проектов трансграничного сотрудничества намечена реконструкция около 20 км дорог в районе Августовского канала. Создание необходимой велосипедной инфраструктуры на них также входит в планы.

Будут доступны новые веломаршруты и иностранцам, которые на срок до 10 суток без визы могут посещать территорию всего Гродненского района. Кстати, пересечь белорусско-польскую границу пешком, на велосипеде или байдарке можно будет в сезонном пункте пропуска "Лесная-Рудавка" на Августовском канале. Работать он, по предварительной информации, начнет с 28 апреля.-0-