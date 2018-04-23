23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые механизмы борьбы с нелегальной торговлей стали применять в Минске, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, к проверкам подключились молодежные отряды охраны правопорядка, которые дважды в неделю осуществляют дежурство в районе трех станций минского метро - "Каменная Горка", "Пушкинская" и "Площадь Якуба Коласа". С началом продажи на улицах черемши и первоцветов к работе подключился Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Инспекции Министерства по налогам и сборам провели 13 проверок, проработан вопрос начисления физическим лицам, осуществляющим несанкционированную торговлю, единого налога. Так, при первичном выявлении факта незаконной торговли с них взыскивается ставка единого налога, при повторном - ставка единого налога в пятикратном размере. "До настоящего времени этот механизм не использовался", - сказала Нина Емельянова.

Всего в первом квартале текущего года в городе рабочие группы, созданные при районных администрациях, провели 265 рейдов, по результатам которых составлено 613 протоколов об административном правонарушении - в два раза больше, чем в прошлом году.

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