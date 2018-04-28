Новые велогаражи и велопарковки появятся в Минске в весенне-летнем сезоне

28 апреля, Минске /Корр. БЕЛТА/. Свыше 130 велопарковок и 15 велогаражей оборудуют в Минске в нынешнем весенне-летнем сезоне, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА "Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам" начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергей Фурманов.

Ожидается, что в каждом районе появятся дополнительно по 15 велосипедных парковок. Кроме того, места для велосипедов в мае обустроят у станций метро "Немига" и "Борисовский тракт".

Сергей Фурманов

Еще одно новшество - создание инфраструктуры для хранения двухколесного транспорта. Такая возможность предоставлена на всех охраняемых автостоянках объединения "Гаражи, автостоянки, парковки". Открыто более 20 велогаражей, в частности, в 2017 году заработал первый всесезонный охраняемый велогараж на 18 мест в Заводском районе в районе улицы Ангарская, два велогаража на дворовых территориях в Ленинском районе. В текущем году в планах районных администраций значится установка 15 велогаражей на дворовых территориях - по три в каждом районе.

Проводится работа по понижению бордюров на улично-дорожной сети. В текущем году изменения коснутся 710 участков.

Развивается общегородская система велопроката. В весенне-летний период такие услуги минчанам и гостям столицы будут оказывать более 40 точек, где представлено около 1 тыс. велосипедов. "Прокатный фонд ежегодно обновляется. Стоимость одного часа проката колеблется от Br4 до Br5, суток - Br8-Br22. С 14 апреля функционирует нестационарный пункт проката велосипедов на Немиге, 21 апреля такой пункт открыт в парке Победы", - сообщил Сергей Фурманов.

Он добавил, что создан координационный совет по обеспечению системы велодвижения при Минском городском исполнительном комитете, принят план мероприятий на 2017-2018 годы, который включает 33 пункта. Основными направлениями работы являются адаптация улично-дорожной сети к велосипедному движению, создание велосипедной инфраструктуры, обеспечение безопасности велосипедистов, развитие услуг для участников велосипедного движения, развитие магистральной велодорожки.

Велосипедистам доступна 27-километровая магистральная велодорожка, две прогулочные велодорожки в парках 900-летия Минска и Лошицком на 4,5 км, 188 км совмещенных пешеходно-велосипедных дорожек. В 2017 году в Ленинском районе ко Дню города открыта велодорожка от улицы Якубова до Дворца культуры "Лошицкий" с мостом через реку Свислочь протяженностью 1,2 км, в настоящее время строится мост через реку Свислочь в районе Чижовского водохранилища, который сможет соединить велодвижение двух районов. Длина моста около 50 м, ширина - 4,5 м.

"После завершения работ велодорожка пройдет по набережной Чижовского водохранилища вдоль улицы Корзюки и выйдет к "Чижовка-Арене", - отметил Сергей Фурманов.

Вдоль магистральной велодорожки установлено шесть информационных щитов, оборудовано 11 зон для укрытия от дождя, 67 мест отдыха. Для организации досуга детей и молодежи по проспекту Победителей создана площадка для занятий воркаутом. В весенне-осенний период планируется к открытию около 10 пунктов проката, более 15 точек питания (летние кафе, палатки, павильоны), 4 пункта ремонта велосипедов. Планируется до конца года провести работы по понижению бордюров на 710 участках улиц.-0-

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