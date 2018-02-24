Новые виды проездных планируется ввести в Минске в 2018 году

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2018 году планируется ввести новые виды проездных на наземные виды транспорта. Об этом заявил директор ГУ "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов сегодня во время прямой телефонной линии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Минск-Новости".

Новые проездные будут действовать на 30 и 60 минут. В течение этого времени пассажиры смогут совершать пересадки, используя разные виды наземного транспорта.

Касательно развития транспортной инфраструктуры Минска Валерий Шкуратов отметил, что запланированы проектирование и строительство 18 остановочных пунктов, реконструкция трамвайных путей по бесшпальной технологии на улицах Первомайская, Ульяновская и нескольких трамвайных остановок с сооружением современных павильонов, дальнейшее обособление полос для общественного транспорта.-0-