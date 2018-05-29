Новых случаев кори в Гродненской области не регистрировалось - Минздрав

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новых случаев кори в Гродненской области не регистрировалось, сообщила журналистам заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, передает корреспондент БЕЛТА.

"С февраля на территории страны было уже несколько случаев завоза вируса кори, это подтверждено не только эпидемиологически, но и лабораторно. Встречалась ограниченная местная передача", - рассказала Ирина Глинская. В частности, в Минске речь идет о двух завозных случаях кори и трех заболевших. В Гродненской области новых случаев не регистрировалось.

Продолжается выявление единичных случаев заболевания в Брестской и Гомельской областях. Например, в Брестском регионе на данный момент известно о нескольких десятках случаев, локализованных в пределах двух многодетных семей. В свое время они не привили своих детей, поскольку считали, что целесообразности в вакцинации нет.

При этом Ирина Глинская отметила, что цифры по кори достаточно динамичны - первичный диагноз не всегда подтверждается. Первыми признаками заболевания являются повышение температуры и наличие катаральных явлений. На первом этапе отличить, корь это или банальная респираторная инфекция, вызванная вирусами, достаточно сложно. Через несколько дней, а иногда и раньше, появляется сыпь. В этом случае у врача появляются все основания подозревать именно корь. Проводится дифференциальный диагноз.

Две прививки против кори, проведенные в течение жизни, дают очень длительный, практически пожизненный иммунитет, обратила внимание заместитель главного врача. Сейчас пройти вакцинацию целесообразно тем, кто в свое время от нее отказался, а также людям, у которых есть сведения только об одной прививке.-0-