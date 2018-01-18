Новый автобусный маршрут организован с 1 февраля из Минска до медцентра в Ждановичах

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый городской автобусный маршрут №189Э "Запад-3 - РКМЦ" организован из Минска в Ждановичи и обратно с 1 февраля, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Ввод нового маршрута обусловлен необходимостью обеспечить транспортным обслуживанием пациентов, посетителей и работников Республиканского клинического медицинского центра в районе агрогородка Ждановичи Минского района.

По будним дням автобусы маршрута №189Э будут следовать по ул. Лобанка, Кунцевщина, Казимировская, МКАД, ад Р28, ул. Парковой (аг. Ждановичи), местному проезду до РКМЦ в прямом направлении; по местному проезду, ул. Парковой, просп. Победителей, МКАД, ул. Притыцкого, ул. Лобанка - в обратном.-0-