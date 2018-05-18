18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый детский дом семейного типа открылся в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Большая семья Найда, где родители-воспитатели Иван и Мария растят двоих родных и 12 приемных детей, сегодня отмечала новоселье в новом просторном доме в районе Погораны-Кошевники. Двухэтажный коттедж площадью около 280 кв.м для них был приобретен ОАО "АСБ Беларусбанк" в рамках социальной программы. Дом с приусадебным участком, отдельно стоящими баней и гаражом обошелся в сумму около Br350 тыс.

"Мы уделяем много внимания социальным вопросам: очень важно, чтобы все дети имели возможность ощутить тепло и заботу, настоящий семейный уют. Нынешний дом - 16-й по счету в Беларуси", - отметил председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич. Он подчеркнул, что реализация программы по строительству детских домов семейного типа будет продолжена.

Ранее большая семья жила в обычной квартире. Переезд стал для них настоящим праздником. Дом полностью готов к проживанию, участие в оснащении его мебелью, техникой, необходимым оборудованием приняли предприятия и организации Гродно. Закреплены за большой семьей и шефы.

"Мы очень благодарны родителям-воспитателям за то великое дело, что они делают. Уверен, что у этой семьи все получится. Мы же со своей стороны окажем им всестороннюю поддержку", - отметил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он подчеркнул, на территории областного центра уже возведено пять домов семейного типа, в которых воспитываются 38 детей. Два из них расположены в центральной части на улице Волковича, вскоре там планируют возвести еще один коттедж для большой семьи и сформировать так называемый родительский квартал.

Коттедж для семьи Найда находится в районе индивидуальной застройки, в шаговой доступности нет пока школы и сада. Однако проблема с доставкой детей решена. В безвозмездное пользование семье передан 16-местный автобус малого класса белорусского производства.-0-