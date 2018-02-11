Новый корпус дома-интерната для детей-инвалидов построят в Минске

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый корпус дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития построят в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

Проектирование объекта должно начаться в текущем году. Средства на эти цели предусмотрены инвестиционной программой города.

Также дополнительный корпус на 100 мест появится в ГУ "Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1" в Острошицком городке, продолжится реконструкция ГУ "Городской дом-интернат для ветеранов войны и труда "Свiтанак".

Будут развиваться стационарзамещающие услуги. Так, для молодых инвалидов в структуре центров организована работа 10 отделений дневного пребывания, которые в настоящее время посещают свыше 500 молодых инвалидов. Для развития способностей и интереса к трудовой деятельности, обучения трудовым навыкам организованы и функционируют 15 социально трудовых мастерских, оснащенных необходимыми инструментами и расходными материалами (по изготовлению сувенирной и швейной продукции, декоративной обработке кожи, прачечная, керамическая мастерская и др.). В мастерских проходят трудовую реабилитацию более 200 человек.

Пожилым гражданам оказывается помощь по месту жительства. В 2017 году в отделениях социальной помощи на дому обслуживались более 3,3 тыс. нетрудоспособных граждан. Всего на учете в территориальных центрах состоит почти 216,5 тыс. минчан, комплексное обслуживание предоставляется 196 ветеранам Великой Отечественной войны, 1,6 тыс. одиноким пожилым и инвалидам, 988 инвалидам 1 и 2 группы.

"Интеграция инвалидов и пожилых граждан в общество является неотъемлемой частью социальной политики. Мероприятия подпрограммы "Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан" на 2018 год государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения направлены на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, удовлетворение потребности в социальных услугах, развитие системы государственного социального заказа", - отметила Жанна Романович.

В Минске работают 9 территориальных центров социального обслуживания населения (ТЦСОН), городской центр социального обслуживания семьи и детей и 9 домов-интернатов.-0-