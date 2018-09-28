Новый мировой рекорд по жиму штанги лежа установлен на "Дажынках" в Верхнедвинске

28 сентября, Верхнедвинск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новый мировой рекорд по жиму штанги лежа установлен сегодня в Верхнедвинске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мастер спорта международного класса, председатель Белорусской федерации жимового двоеборья Виталий Селезнев 35 раз поднял вес в 200 кг. Прошлый мировой рекорд был зафиксирован 18 ноября 2017 года в России с общим количеством поднятий 200-килограммовой штанги 30 раз.

Свое достижение спортсмен приурочил к открытию нового спортивного комплекса в райцентре на областном празднике тружеников села "Дажынкі".

По словам заведующего отделом спорта и туризма Верхнедвинского райисполкома Вячеслава Богушевича, физкультурно-оздоровительный комплекс "Импульс" построен практически за год. Объем инвестиций составил около Br4 млн бюджетных средств. Объект оборудован современными тренажерами. В нем есть спа-зона, просторный универсальный зал площадью 100 кв.м для занятий фитнесом, единоборствами и теннисом. На втором этаже расположен зал сухого плавания и бассейн. Он проектировался с учетом возможности проведения занятий для детей от одного года и взрослых. С этой целью одна плавательная дорожка разделена на три зоны: со средней глубиной 0,6 м, 0,8 м и 1 м. Планируется, что комплекс будет работать ежедневно без выходных с 8.00 до 22.00.

Своих первых посетителей городской ФОК примет уже 29 сентября. "Жители очень ждали его открытия, много интересовались и пристально следили за ходом строительства, поэтому нет сомнений, что он будет полностью загружен. При этом отдельное время мы выделим для обучения школьников плаванию", - отметил Вячеслав Богушевич.

При подготовке к областному празднику "Дажынкі" в райцентре обновились и другие спортивные объекты: хоккейная коробка, футбольное поле с искусственным покрытием, спортзал ДЮСШ, стадион "Юбилейный".-0-