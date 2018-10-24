Новый сезон проекта "Профсуббота" для старшеклассников стартует в Минске 3 ноября

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сезон проекта "Профсуббота" стартует в Минске 3 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.
Школьники старших классов могут познакомиться с профессиями, определиться с выбором учреждений профессионально-технического и среднего специального образования для будущего поступления.
Для ребят организуют мастер-классы, экскурсии, встречи с представителями организаций - заказчиков кадров, презентации. Первые мероприятия в нынешнем учебном году пройдут в лицеях №7 и №12 строительного профиля.
Проект реализуется с 2016 года, профориентационные мероприятия проходят по субботам в формате дней открытых дверей. Здесь можно получить консультацию психологов в вопросах профессионального самоопределения, посмотреть материально-техническую базу учебных заведений, о специальностях рассказывают сами учащиеся колледжей.
В Минске насчитывается 12 профессионально-технических колледжей, 7 профессиональных лицеев, а также колледжи сферы обслуживания и электроники, городской педагогический колледж. Здесь готовят специалистов по 49 специальностям уровня профессионально-технического образования, включающим 112 квалификаций рабочих, и 27 специальностям 26 квалификаций уровня среднего специального образования.-0-
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