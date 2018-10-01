Объекты соцсферы Минской области начали подключать к теплу

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области начали подключать к отоплению объекты социальной сферы, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области".

Решения принимают районные исполнительные комитеты и Жодинский горисполком, исходя из погодных условий. Системы отопления включают при среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 градусов и ниже в течение пяти суток в учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, школах, дошкольных учреждениях, а также в музеях, государственных архивах и библиотеках, при температуре ниже плюс 8 градусов - в жилищном фонде.

"В выходные отопительный сезон начался в пяти районах, информация по другим районам будет позже", - рассказали на предприятии.

Специалисты подчеркнули, что жилищно-коммунальное хозяйство области готово к работе в осенне-зимний период. Потребители и теплоисточники получили паспорта готовности, для обслуживания котельных созданы запасы топочного мазута, дров, древесной щепы.-0-